Канадская биатлонистка объяснила бойкот этапа Кубка мира в России

Канадская биатлонистка Розанна Кроуфорд объяснила решение своей национальной команды бойкотировать этап Кубка мира, который пройдет в Тюмени. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Мы делаем это не из-за национализма, политики или нелюбви к России. Мы поступили бы так в ситуации с любой другой страной... У нас совсем маленькая, но гордая биатлонная страна, ни один спортсмен из которой ни разу не был дисквалифицирован за допинг. Пропуск этапа — это дело принципа, суть нашего спорта», — сказала Кроуфорд.

«Получается, что скорее делаем хуже себе, а не России за ее нарушения. Мы отказываемся от веселого, заключительного этапа, возможных призовых и дополнительного финансирования, которое можем получить в случае хорошего выступления. Но принцип чистого спорта важнее всего. Мы потеряем уважение к себе, если предадим идеалы», — добавила она.

О том, что Канада бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени, стало известно 13 декабря. Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг не препятствовал этому решению. Украинские биатлонисты выступили против бойкота соревнований в России.

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта 2018 года и станет последним в сезоне. На нем будут подведены итоги биатлонного сезона, названы победители общего зачета Кубка мира и вручены главные трофеи.

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