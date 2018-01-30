Белоруссия научилась делать черную икру

Белоруссия начала производить черную и красную икру, сообщил президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводятся на официальном сайте главы государства.

«В прессе очень часто, да и должностные лица высказывали свои претензии, что белорусские креветки, икра, еще что-то. Это хорошо, надо радоваться, что в Белоруссии начали производить и черную, и красную икру. Научились делать, молодцы!» — сказал Лукашенко.

По его словам, икру производят в искусственных условиях, но по качеству она не уступает товару из других стран.

Белоруссию неоднократно подозревали в реэкспорте в Россию санкционной продукции из Европы, в том числе креветок. Лукашенко в 2016 году заявил, что страна поставляла этот продукт еще во времена СССР.

В 2014 году Москва установила продуктовое эмбарго в отношении стран Евросоюза. Под запрет ввоза в Россию попали мясо, овощи, фрукты, а также рыба и морепродукты. Попавшие в страну санкционные товары уничтожают с августа 2015-го.

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