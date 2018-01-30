Экономика
 
Последние новости
Путин назвал Родченкова придурком и пожелал ему здоровья
Белоруссия научилась делать черную икру
Стоявшего в пробке москвича наказали за неправильную парковку
Киркорова засмеяли за штаны Supreme и сравнили с маляром
Москвичи полюбили кататься по ночам  
Поджаренный зад американского истребителя сняли на фото
Американец опубликовал домашнее порно с бывшей и пошел под суд

Белоруссия научилась делать черную икру

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Белоруссия начала производить черную и красную икру, сообщил президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводятся на официальном сайте главы государства.

«В прессе очень часто, да и должностные лица высказывали свои претензии, что белорусские креветки, икра, еще что-то. Это хорошо, надо радоваться, что в Белоруссии начали производить и черную, и красную икру. Научились делать, молодцы!» — сказал Лукашенко.

По его словам, икру производят в искусственных условиях, но по качеству она не уступает товару из других стран.

Белоруссию неоднократно подозревали в реэкспорте в Россию санкционной продукции из Европы, в том числе креветок. Лукашенко в 2016 году заявил, что страна поставляла этот продукт еще во времена СССР.

В 2014 году Москва установила продуктовое эмбарго в отношении стран Евросоюза. Под запрет ввоза в Россию попали мясо, овощи, фрукты, а также рыба и морепродукты. Попавшие в страну санкционные товары уничтожают с августа 2015-го.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лукашенко напомнили о поставках креветок в Россию
Президент Белоруссии поведал о поставках креветок в Россию в советские времена
В Минске из-за ситуации с белорусскими креветками вспомнили Глеба Жеглова
Другие материалы рубрики
Экономика00:01Сегодня

Тратят и не плачут

Почему россияне понабрали кредитов и не торопятся их отдавать
12:48Сегодня

Россияне перестали экономить на еде

11:17Сегодня

Игорь Сечин назвал справедливую стоимость «Роснефти»

15:58Сегодня

Стерлигов объявил поиск незамужних секретарш и сравнил их с лошадьми

Экономика00:1027 января
Дональд Трамп

Решил за всех

Носки с уточками оказались важнее планов Трампа по захвату мира
18:5429 января

Чиновники решили приравнять электронные сигареты к обычным

09:39Сегодня

В России запустили официальные торги биткоином

10:40Сегодня

Сбербанк заторопился с продажей турецкой «дочки»

Экономика00:0525 января
Ангела Меркель

Подсобил

Трамп еще не приехал в Давос, но уже напугал весь мир
02:20Сегодня

Чубайс удивился низким показателям российской энергетики и назвал их хорошими

12:2626 января

Греф рассказал о применении принципов Agile в Сбербанке

09:00Сегодня

Европа приготовилась к торговой войне с США

Россия
Дело врача
Почему суровые приговоры докторам убивают российскую медицину
«Не дать прорасти сорнякам антисемитизма и русофобии»
Общий взгляд на историю сближает Россию и Израиль
«На Западе Россию не любили во все времена»
Что говорят о «кремлевском докладе» США его фигуранты
Названы первые попавшие под реновацию дома
Путин призвал ликвидировать вторую смену в российских школах к 2025 году
«Лидер должен быть не только крепок умом, но и телом»
В Москве подвели промежуточные итоги конкурса «Лидеры России»
«Мы оказались политическими идиотами»
Кто и почему обслуживал новую русскую власть
Все материалы
Мир
Гнилая империя
Японские солдаты изнасиловали тысячи девочек. Теперь Токио пытается откупиться
Иранские женщины настрадались и впервые сами построили дорогу
В бывшей ГДР захотели отменить антироссийские санкции
Предсказано мрачное будущее Британии после выхода из ЕС
Полицейские в Индонезии заставили трансгендеров быть мужчинами
Их снаряды
Северная Корея едет на Олимпиаду: у нее есть ядерная бомба и много претензий
Смерть здесь власть
В фавелах Рио опять льется кровь. Нарковойны не щадят никого
Все материалы
Бывший СССР
Бессмысленный и беспощадный
Кому нужен украинский суд над Януковичем
Порошенко захотел увидеть европейскую версию «кремлевского списка»
Украинских бандеровцев припугнули экстрадицией в Польшу
Внук Каримова попросил убежища в Великобритании
На Украине предложили брать американскую военную технику напрокат
На Украине признали исчезновение собранных на армию налогов
На пассажиров метро Тбилиси обрушился потолок
Все материалы
Экономика
Двойной удар: США нашли мишень для санкций
В новый список попали 96 олигархов и все правительство России
Россияне перестали экономить на еде
Стерлигов объявил поиск незамужних секретарш и сравнил их с лошадьми
Тратят и не плачут
Почему россияне понабрали кредитов и не торопятся их отдавать
Дональд ТрампРешил за всех
Носки с уточками оказались важнее планов Трампа по захвату мира
В России запустили официальные торги биткоином
Сбербанк заторопился с продажей турецкой «дочки»
Все материалы
Силовые структуры
Игра на переодевание
Российские преступники меняют пол ради наживы
Время пояснять
Хорошо ли вы разбираетесь в тюремных татуировках: тест «Ленты.ру»
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Родственники жертв ангарского маньяка Попкова отказались участвовать в суде
В Подмосковье мать цепями удерживала дочь от новых доз
Серийного поджигателя детских садов отправили на лечение вместо тюрьмы
Московского наркоторговца поймали с марками на два миллиона рублей
Все материалы
Наука и техника
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 «Виталий Копылов»Русская смерть
Зачем Россия возрождает сверхзвуковой ракетоносец Ту-160
«Инсульт случился очень вовремя»
Смерть Сталина похоронила все его победы: Берию расстреляли, а страну развалили
Расхотелось
Почему молодежь перестает заниматься сексом
Названа неожиданная польза овощей и фруктов
Поджаренный зад американского истребителя сняли на фото
Россиянам пообещали отечественные смартфоны по рекордно низкой цене
Названы цели разведки США в Крыму
Все материалы
Спорт
Мастер растяжки
Врач сборной США растлил 170 гимнасток и сел на 175 лет
Путин назвал Родченкова придурком и пожелал ему здоровья
Бьорндален поедет на Олимпиаду тренером сборной Белоруссии
Черчесов озвучил цели сборной России на чемпионат мира-2018
Российская сноубордистка рассказала о преследовавших ее допинг-офицерах WADA
Решение конькобежки Граф добровольно отказаться от Олимпиады сочли поспешным
ЦСКА вернул проданного за 20 миллионов нигерийца
Все материалы
Культура
Мой индюк
Русский Трамп, камбэк Бекмамбетова и другие победители «Сандэнса»-2018
Том Делонг«Все-таки не сумасшедший»
Он бросил Blink-182 и собрал команду спецагентов для поиска пришельцев
Сладострастие и отвага
Фотограф собрал голых моделей и устроил сад земных наслаждений
Дата выхода «Игры престолов» оказалась фейком
Орландо Блум отпраздновал день рождения разбитым гоночным болидом
Николь Кидман поела живых червей
Путин рассказал Машкову о воткнутой флешке с «Движением вверх»
Все материалы
Интернет и СМИ
Заплати натурой
Реклама не просто опасна. Она доводит до безумия
Омерзительно, но приятно
Если везде лепить сырое мясо, то можно прославиться на весь мир
Спаси, не сохраняй
Интернету грозит уничтожение. Он может развалиться на куски
Южнокорейскую гимнастку затравили за любовь к России
Мужчина два дня преследовал съемочную группу «Ревизорро» и испугался Самбурской
Россияне захотели собственный интернет
«Воспитали блудницу, блуд ее и сгубил»
Журналисты вновь пробили дно и накинулись на убитую и изнасилованную студентку
Все материалы
Ценности
«У меня нет никаких отклонений»
Актер Александр Петров сыграл Гоголя и познал женщин
Рианну в мехах постигла судьба Бузовой
Рэпер прикрыл леопардовую прическу белой ушанкой и пошел за «Грэмми»
Платиновых блондинок сменят опаловые
Афроамериканкам ограничили доступ к косметике в калифорнийском универмаге
Дэвид Бекхэм сменил имидж
На часах нарисовали феникса
Все материалы
Путешествия
Не тот свет
Выживете ли вы в путешествии: тест «Ленты.ру»
Занявшуюся йогой в самолете американку сравнили со змеями
Утонули в Сене
Париж затопило водой, жители спасаются на лодках
Япония модернизирует туалеты для туристов
Россиянин час провисел на тарзанке и замерз
Американец порезвился на пляже и почти похоронил себя заживо
Уставшая от пьяных туристов Испания введет санкции
Все материалы
Из жизни
Когда дозы были большими
Кремниевая долина поверила, что ее спасет ЛСД
«Вуду даст тебе здоровье, но убьет твоего брата»
Что продается на самом жутком рынке в мире
Срыв покровов
Мусульманок заставили скинуть хиджабы
Кенгуру на лету сбил велосипедистку и ускакал
Британские школьники пришли смотреть «Паддингтона» и увидели порно
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 113 лет
Пухлая модель возмутилась внезапным исчезновением жировых складок
Все материалы
Голиафы: на каких машинах возят танки
Краткий гид по танковым транспортерам
Задний привод, недорого: конкуренты Kia Stinger
Изучаем конкурентов двухлитрового лифтбека Kia в «базе»
Дозаправка и ферма
Самые крутые автомобильные видео месяца
Быстро и недорого: 7 доступных спорткроссоверов
Высокий клиренс и мощь за адекватные деньги
В Барнауле выставили на продажу «Запорожец» за полмиллиона рублей
Раскрыта внешность нового Hyundai Santa Fe
Названы российские цены на семиместный кроссовер Peugeot
Все материалы
Русский стандарт
Почему у евроремонта нет ничего общего с Европой
Дуй туда
Топ-10 лучших мест планеты в 2018 году
Разврат какой-то
Сможете ли вы отличить порностудию от квартиры в Москве?
Порки не будет
Печальная история самой знаменитой БДСМ-порностудии мира
Путин раскрыл причину удешевления ипотеки
Две сделки с домами на Рублевке принесли 15 миллионов долларов
«Мне не нужен жлоб»
Москвичка бросила жениха из-за ипотеки
Все материалы