Классические фильмы ужасов покажут в кинотеатрах России

Компания «Иноекино» покажет три классических фильма ужасов в трех городах России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В программе — «Суспирия» от мастера хорроров Дарио Ардженто, «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина, входящий в многие списки лучших фильмов ужасов в истории кино, а также «Ребенок Розмари» Романа Полански.

Показы пройдут с 24 по 28 октября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве, в «Авроре» в Петербурге и в «Победе» в Новосибирске. Приобрести билеты и узнать подробнее о фильмах можно на сайте компании.