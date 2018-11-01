Ленту о спасении президента России американцами сняли с показа из-за Минкульта

Министерство культуры России не выдало прокатное удостоверение голливудскому боевику «Хантер Киллер». Премьера ленты была запланирована на 1 ноября, сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Отмечается, что компания-прокатчик Megogo Distribution разослала партнерским кинотеатрам письмо с просьбой убрать сеансы фильма из расписания на день премьеры, потому что к началу проката Минкульт так и не выдал «Хантеру Киллеру» разрешение по неустановленным причинам.

«У нас до сих пор нет ответа от министерства культуры по подписанному прокатному удостоверению на фильм "Хантер Киллер". Все материалы и документы были сданы нами заранее, просмотровка фильма была передана за 1,5 месяца, и никаких противопоказаний к выходу фильма или отказа к выдаче прокатного удостоверения на дате 1 ноября или даже намека на это мы не получали», — говорится в письме.

«Хантер Киллер» с Джерардом Батлером и Гэри Олдманом в главных ролях рассказывает о том, как министр обороны России устраивает в стране военный переворот и берет президента по фамилии Захарин в заложники, попутно обостряя международный конфликт с США. Американские подводники пытаются освободить главу государства, чтобы предотвратить войну.

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