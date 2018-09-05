Минкульт отказался выпустить в прокат фильм «Похищенные сокровища Европы»

Министерство культуры России не выдало прокатное удостоверение документальной картине «Похищенные сокровища Европы» о произведениях искусства, спасенных во Второй мировой войне. Об этом представители прокатной компании CinemaEmotion сообщили в Facebook.

«Официальные причины отказа в выдаче прокатного удостоверения станут известны в течение двух недель, и мы обязательно оповестим о них. Приносим свои искренние извинения и надеемся, что у вас еще будет возможность посмотреть этот замечательный фильм», — говорится в обращении.

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Российская премьера «Похищенных сокровищ Европы» была запланирована на 6 сентября и приурочена к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны. В нем рассказывается о том, как нацисты боролись с тем, что считали «дегенеративным искусством», и как восславляли «классическое искусство».

Мария Безенкова, представительница отдела кинопроката NevaFilm, в которую входит CinemaEmotion, заявила, что кинематографисты «всего лишь хотели показать, какие произведения искусства благодаря победе в войне остались достоянием мира». «Но мы не сможем. Весь мир посмотрел "Похищенные сокровища Европы" на аншлагах, а у нас запретили», — посетовала она.

В январе Минкульт отозвал прокатное удостоверение картины «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи. В конце июня Арбитражный суд Москвы оставил в силе это решение.

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