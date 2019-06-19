На Алтае появится 3D-кинотеатр

К концу года в райцентре Чоя Чойского района (Республика Алтай) откроется первый кинотеатр. Он заработает на базе межпоселенческого досугового и библиотечно-информационного центра по национальному проекту «Культура», сообщает ТАСС.

Уточняется, что в Чойском районе проживают почти 8,5 тысяч человек, но кинотеатра там до сих пор нет. К концу 2019 года там будет открыт 3D-кинотеатр.

«Там переоборудуют кресла, установят экран. В районе сейчас вообще нет кинотеатра. Это будет первый, причем полноценный, зрители смогут смотреть там кинопремьеры», — сообщили агентству в пресс-службе правительства региона.

Точное количество мест в кинозале пока не уточняется. По нацпроекту «Культура» на оснащение кинотеатра выделено почти 5 миллионов рублей.

Национальный проект «Культура» планируется реализовать до 31 декабря 2024 года, на него выделено 113,5 миллиардов рублей. В рамках нацпроекта будет реконструировано 526 сельских культурно-досуговых объектов и построено 39 центров культурного

развития в городах с населением до 300 тысяч человек.

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