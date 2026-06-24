Экс-генсек НАТО обратился к Евросоюзу с просьбой из-за Трампа

Экс-генсек НАТО Расмуссен призвал Европу самостоятельно принимать решения

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Европу самостоятельно принимать решения и не думать о возможной реакции президента США Дональда Трампа, пишет издание The Guardian.

«Я думаю, нам следует перестать реагировать только на то, что, как нам кажется, может сказать или сделать Трамп. Пришло время принимать собственные решения, не принимая во внимание реакцию Трампа», — высказался Расмуссен.

Он также добавил, что мир изменился, «изменился и подход американцев».

Ранее Дональд Трамп назвал безумными суммы, которые Соединенные Штаты тратят на НАТО. По словам американского президента, в год Вашингтон выделял на нужды альянса 600 миллиардов долларов.

До этого Трамп призвал Европу заплатить 350 миллиардов долларов за вооружение, которое США передали Украине при бывшем президенте Джо Байдене.