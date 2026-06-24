Бузова рассказала о своей связи с Майклом Джексоном

Ольга Бузова рассказала, что в 2017 году снимала клип в одном из домов Майкла Джексона

Певица Ольга Бузова рассказала, как снимала клип в одном из домов легендарного певца Майкла Джексона. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Бузова назвала Джексона королем поп-музыки, который оказал огромное влияние на шоу-бизнес.

«Вспоминаю, как снимала свой клип в Лос-Анджелесе в августе 2017 года в одном из его домов. Мне так сказал наш режиссер! Это было что-то невероятное!» — поделилась артистка.

Также артистка поделилась архивными кадрами со съемок клипа «Хит-парад».

Ранее певица Ольга Бузова сообщила, что ее выписали из больницы после тяжелой травмы ноги. Артистка отметила, что теперь ее ждет долгое восстановление после операции.