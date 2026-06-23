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19:03, 23 июня 2026Культура

Ольга Бузова рассказала о тяжелом восстановлении после операции

Певица Ольга Бузова сообщила, что ее выписали из больницы после тяжелой травмы ноги
Андрей Шеньшаков

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Певица Ольга Бузова сообщила, что ее выписали из больницы после тяжелой травмы ноги. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Артистка опубликовала фотографию после выписки и отметила, что теперь ее ждет долгое восстановление после операции.

«По факту дома не жила с четвертого мая. Впереди длительный путь восстановления. Набираемся терпения и сил, чтобы не зависать долго на сайте какпросратьлето.com», — написала она.

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова выступила в Государственном Кремлевском дворце спустя неделю после травмы ноги. 13 июня Бузова записала видеообращение из больничной палаты. Она поделилась, что сложно отходила от наркоза и даже несколько раз теряла сознание.

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