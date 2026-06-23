Ольга Бузова рассказала о тяжелом восстановлении после операции

Певица Ольга Бузова сообщила, что ее выписали из больницы после тяжелой травмы ноги

Певица Ольга Бузова сообщила, что ее выписали из больницы после тяжелой травмы ноги. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Артистка опубликовала фотографию после выписки и отметила, что теперь ее ждет долгое восстановление после операции.

«По факту дома не жила с четвертого мая. Впереди длительный путь восстановления. Набираемся терпения и сил, чтобы не зависать долго на сайте какпросратьлето.com», — написала она.

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова выступила в Государственном Кремлевском дворце спустя неделю после травмы ноги. 13 июня Бузова записала видеообращение из больничной палаты. Она поделилась, что сложно отходила от наркоза и даже несколько раз теряла сознание.