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23:26, 24 июня 2026Мир

Полянский предупредил Европу о пересечении опасной черты в противостоянии с Россией

Полянский: Европа приблизилась к опасной черте в противостоянии с Россией
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Европа приблизилась к опасной черте в противостоянии с Россией. Об этом в интервью YouTube-каналу The Gaggle заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Полянский подчеркнул, что европейские страны пытаются как можно глубже вмешаться в продолжающийся вооруженный конфликт, о чем также говорит разрешение на пролет украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) через воздушное пространство стран Балтии.

По словам Полянского, обе стороны практически подошли к грани противостояния.

«Эта грань очень размыта, и никто не понимает, какое именно событие может стать спусковым крючком для более серьезного противостояния между Европой и Россией. Но европейские политики буквально одержимы этим», — добавил дипломат, отметив, что у Европы нет никакого другого плана, кроме как нанести поражение России.

Европейские страны также пользуются незнанием людей о том, что реально происходит на линии фронта, говоря им о якобы успехах Украины.

«Все это ведет Европу к очередному военному конфликту. Это безумие», — заключил Полянский.

Ранее же президент Франции Эммануэль Макрон выступил с новым анонсом по Украине.

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