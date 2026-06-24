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22:54, 24 июня 2026Культура

Огромный дракон пролетел над Лондоном

Огромный дракон пролетел над Лондоном, напугав местных жителей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

Над Лондоном 22 июня пролетел гигантский дракон, вызвав изумление и испуг у горожан. Об этом сообщает издание Wigan Today.

Воздушное шоу устроили в честь премьеры третьего сезона «Дома дракона» — спин-оффа «Игры престолов» на HBO Max. Восьмиметровая модель дракона Сиракса была создана на основе сканированных кадров из сериала.

Изготовителем выступила немецкая авиационная фирма Airstage. Конструкция оснащена 23 подвижными элементами, а движение обеспечивают встроенные в лапы импеллеры, создающие эффект реалистичного полета. Масса модели — 13 килограммов, на ее создание ушло три месяца, команда из 14 человек трудилась около 3000 часов. В ход пошли пенопласт, углеродное волокно и алюминий, для основы использовали вакуумно-формованный пенополиуретан Depron, а точную аэрографию нанесли для максимального сходства с оригиналом.

Главный операционный директор Airstage Нильс Шлентер назвал эту работу одной из самых сложных в практике компании. По его словам, после нескольких месяцев исследований и строительства было выполнено более семи тестовых полетов, чтобы добиться точного воспроизведения движений Сиракса из сериала. «Мы постоянно дорабатывали механику, чтобы сделать ее максимально реалистичной. Реакция зрителей превзошла ожидания — мы знаем, что сделали все правильно для фанатов», — подчеркнул он.

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