НАТО занялась поиском способа для уничтожения российских аэродромов

War Zone: НАТО объявило конкурс на разработку технологий по уничтожению авиабаз России

НАТО и Украина ищут способы для уничтожения тыловых российских авиабаз. Для этого был объявлен конкурс Airfield Denial Challenge для частных разработчиков, им предлагают 250 тысяч евро за разработку таких технологий, передает портал The War Zone (TWZ).

Программа нацелена на поиск инновационных решений для остановки работы аэродромов, с которых ВС РФ наносят удары по целям. В командовании трансформации Организации Североатлантического договора отметили, что способность Москвы использовать защищенные аэродромы — это серьезная проблема для Киева.

Уточняется, что нынешние средства борьбы, такие как артиллерия и БПЛА, бесполезны против таких объектов с мощной системой РЭБ. Так что альянс ищет автономные системы, которые смогут работать без GPS и поражать множество целей одновременно.

Прием заявок на конкурс открыт до 20 июля, а презентация проектов пройдет в Польше 3 сентября.

Ранее появились кадры последствий российских ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ).