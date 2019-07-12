В России предложили способ сэкономить на создании мест в детсадах

«Единая Россия» предложила правительству направлять деньги национального проекта «Демография» на капитальный ремонт и реконструкцию детских садов. Об этом со ссылкой на пресс-службу партии сообщает агентство «Москва».

По мнению единороссов, это поможет «эффективно выполнить поставленную президентом России Владимиром Путиным задачу нацпроекта "Демография" по созданию в текущем году 90 тысяч дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях». Там отметили, что ремонт и реконструкция зданий окажется менее затратным, чем возведение новых.

«Есть пустующие здания, аварийные корпуса, которые можно реконструировать, есть возможность возвести пристройку. Но таких вариантов использования федеральных средств нормативная база нацпроекта не предусматривает. Предлагаем это устранить. Помимо этого, при капитальном ремонте стоимость одного учебного места составила 200 тысяч рублей, а при строительстве нового здания - более чем 1 миллион», — приводит пресс-служба слова депутат Госдумы Алены Аршиновой.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Демография». Цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

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