В российском аквапарке избили многодетную семью

Охранники аквапарка «Санторини» в Краснодаре избили многодетную семью, которая праздновала день рождения в развлекательном комплексе. Об этом одна из пострадавших, Галина Кибец, рассказала РЕН ТВ.

По словам женщины, потасовка произошла еще 3 августа. В тот день семья из 11 человек отмечала день рождения внучки Кибец. В аквапарк семейство приехало в 15:00, заказали отдельную кабинку, еду и напитки. Около 20:00 было принято решение уйти. «На выходе отдали все браслеты. Сын заплатил за посещение комплекса 70 тысяч рублей. Чеки там не выдают, но слава Богу, что он оплачивал онлайн. У него все хранится в телефоне», — рассказывает пострадавшая.

Она добавила, что администратор развлекательного заведения обвинила их в том, что один браслет не был сдан и нужно заплатить штраф в размере трех тысяч рублей. Семья же утверждала, что все браслеты были сданы. «Администратор сказала, что это будет так: "Вы дождетесь 10 ночи, когда закроется комплекс, мы посчитаем недостачу за сегодняшний день, и вы за всю недостачу заплатите". Естественно, никто бы на это не согласился», — добавила женщина.

Позднее дочь Кибец попросила доступ к камерам наблюдения, чтобы доказать, что они не теряли браслет. «Администратор и охранник ее провели. Она начала смотреть. В этот момент туда заскочил огромный охранник в черной кепке и начал на нее орать матом. Приказал другому охраннику ее поймать и вывести», — продолжила Галина. В итоге другой охранник поймал девушку, и та стала кричать. На крики прибежал ее муж и перепрыгнул через стойку, чтобы освободить супругу.

Затем один из охранников, как утверждает женщина, распылил газовый баллончик в лицо ее дочери и зятю. «Когда зять упал на пол, охранники начали избивать его ногами, кулаками. Я волоком через их ноги вытащила его в коридор, чтобы спасти от убиения», — говорит она. Избиения продолжились на улице.

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