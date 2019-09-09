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Вооруженная битами и ножами толпа мужчин избила сотрудника российского магазина

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Толпа из порядка 10 мужчин избила сотрудника супермаркета «Магнит» на юго-востоке Москвы. Кадры массовой драки публикует РЕН ТВ.

По информации телеканала, мужчины, вооруженные ножами и битами, напали на администратора магазина. Среди пострадавших — трое коллег управляющего, которые пытались остановить избиение.

Как отметили потерпевшие, конфликту могла предшествовать ситуация, которая произошла за три часа до нападения: администратор остановил мужчину, пытавшегося вынести товар из магазина, не оплатив его. По факту нападения правоохранительные органы начали проверку.

В мае сообщалось, что сотрудница «Магнита» избила в подмосковном Щелкове акушерку из Таджикистана. Продавцу не понравилось, что женщина пожаловалась на просроченный йогурт.

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