Cотрудница российского магазина избила акушерку из Таджикистана и получила штраф

В подмосковном Щелкове акушерку из Таджикистана избила сотрудница супермаркета «Магнит», которой не понравилось, что та пожаловалась на просроченный йогурт. Женщину наказали за драку штрафом, сообщается на сайте правозащитной организации «Комитет “Гражданское содействие”».

Инцидент произошел в марте 2019 года. Старшему сыну пострадавшей продали испорченный продукт, из-за чего у его младшего брата случилось отравление. Уроженка Таджикистана написала жалобу на продавщицу, и ту наказали. В очередной раз, когда поздно вечером женщина зашла в магазин, работница-товаровед начала кричать. «Почему эти таджики ходят в наши магазины?! Они все воры!» — якобы заявила она. Затем сотрудница «Магнита» сказала, что предупреждала сына покупательницы о том, чтобы они не появлялись в магазине. Она пригрозила клиентке, что пожалуется своему мужу, работающему в уголовном розыске, и ее депортируют из России.

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Сообщается, что после этих слов продавщица напала на покупательницу и несколько раз ударила ее сканером штрих-кода по лицу и голове, а когда женщина упала — начала пинать ее по животу. У покупательницы пошла кровь из левого глаза, а и из-за головокружения она долго не могла подняться. В произошедшее вмешался один из посетителей магазина. Когда пришла менеджер, и продавщица обвинила избитую женщину в попытке воровства, он сказал, что конфликт спровоцировала работница.

Через 20 минут после инцидента приехала полиция, а затем — скорая помощь. Утверждается, что врачи не стали госпитализировать пострадавшую: ей измерили давление и дали подписать два пустых бланка, на что она согласилась из-за головокружения. Кроме того, сообщается, что сотрудники полиции заявили, что пострадавшей нет смысла жаловаться на сотрудницу магазина, потому что «ей ничего не сделают», а у акушерки из Таджикистана, наоборот, будут проблемы. «Мы тебя депортируем, а детей в приют отдадим. Ты мигрантка, ты не имеешь права жаловаться», — привели их слова в «Комитете "Гражданское содействие"».

Утром пострадавшая обратилась в прокуратуру, откуда ее направили в травмпункт для снятия побоев. У нее зафиксировали ушибы и кровоподтеки правой половины лица и направили к офтальмологу и хирургу. В результате травм у женщины ухудшилось зрение и стала часто болеть голова. В Институте имени Склифосовского ей поставили диагноз посттравматическая энцефалопатия — травма головного мозга.

Суд признал виновной сотрудницу «Магнита» по статье 6 КоАП («Побои») и назначил ей штраф.

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