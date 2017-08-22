Тайсон с Матвеевской

Столичный дворник Махмуд, десять лет убирающий дворы в районе Очаково-Матвеевское, лишился нескольких зубов и части уха в результате ссоры с супружеской парой, проживающей на Матвеевской улице. По словам местных жителей, мигрант позволил себе сделать замечание хозяйке собаки, справлявшей нужду посреди клумбы с цветами. Дама, похоже, была сильно задета, и ее муж решил отстоять честь семьи. Два дня подряд он нападал на дворника: избивал его, угрожал ножом, а потом еще и откусил ухо. В правоохранительные органы подали заявления оба участника конфликта — правда, у Махмуда это получилось не с первого раза и только после вмешательства правозащитников. «Лента.ру» попробовала разобраться в ситуации.

Цветы у дома

«Нашего Махмуда сильно избил какой-то тип — за то, что Махмуд попросил его жену не позволять собаке справлять нужду на цветочной клумбе у дома», — рассказали корреспонденту «Ленты.ру» жильцы многоэтажки на Матвеевской улице.

Махмуд — тихий, скромный и вежливый таджик — уже десять лет работает дворником в этом районе и хорошо знаком жителям окрестных домов. Он по собственной инициативе и со вкусом украшает дворы, всегда отзывчив к просьбам жителей. Никто из местных не припомнит, чтобы Махмуд позволил себе грубость или неадекватность в общении. Поэтому соседи даже не представляют, что такого мог сказать дворник, чтобы спровоцировать вспышку агрессии. У Махмуда выбито несколько зубов, отсутствует часть уха, на виске — след от сильного удара кулаком. Врачи диагностировали у него сильное сотрясение мозга.

Из рассказов жителей и дворника напрашивается вывод о прямой связи замечания, сделанного собачнице, и последующего нападения. Вечером 15 августа у Махмуда произошел короткий разговор с владелицей собаки, а на следующее утро, когда дворник поливал цветы, рядом остановилась машина, в которой сидели та самая женщина и мужчина, которого Махмуд прежде не встречал. Внешне, по словам потерпевшего, он похож на боксера Валуева — высокого роста, лет 40-45.

Коллеги из ДЭЗа помогли избитому Махмуду обратиться в полицию, однако вместо того чтобы взяться за дело, представители правоохранительных органов убедили дворника не устраивать скандал. Неконфликтного и напуганного человека уговорить было несложно. И, конечно, у мигранта без гражданства и без того хватает проблем, чтобы искать новых, добиваясь правды в полиции. Из-за побоев ему несколько раз становилось плохо — настолько, что приходилось вызывать скорую, но Махмуд был готов все забыть, лишь бы его не трогали и дали возможность спокойно работать и кормить свою семью.

Однако на следующее утро, 16 августа, история повторилась, рассказывает корреспонденту «Ленты.ру» Светлана — жительница одного из домов на Матвеевской: «Мне позвонили соседи: "Этот тип опять избил Махмуда и на этот раз откусил ему ухо". Поначалу в это даже не верилось, но затем я увидела фото».

Махмуд Фото: страница Александра Зайцева в Facebook

Примирение — дело обоюдное, но муж собачницы, как оказалось, на мировую идти не собирался. На второй день, встретив Махмуда, он схватил его и потащил извиняться перед женой. Дворник, который не считал себя виноватым, оказал сопротивление, и тогда агрессивно настроенный мужчина укусил его за ухо.

На шум прибежали два соседа и отбили Махмуда, но муж собачницы не унимался: он вынул выкидной нож и бросился на дворника. Тому ничего не оставалось, кроме как защищаться подручными средствами, и он поднял с земли камень. Отбиваясь, Махмуд нанес нападавшему несколько ударов по лицу, и только это его остановило.

Разбор полетов

Теперь Махмуд лежит в больнице; его лечение, по предварительной оценке, обойдется в сто тысяч рублей. Получивший отпор агрессор, как сообщила «Ленте.ру» юрист из фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, уже подал заявление в полицию: «Он молодец, сыграл на опережение, пока Махмуду "приходите завтра" и так далее».

Бирюкова вплотную занялась защитой дворника и настроена решительно: «Я от себя подала в полицию сообщение о преступлении, чтобы была гарантия, что его примут и зарегистрируют». Кроме того, юрист написала заявление в Следственный комитет России.

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

По словам Бирюковой, пока сложно судить, по какой именно статье Уголовного кодекса квалифицируют действия нападавшего: многое зависит от выводов судмедэкспертов, которые должны проанализировать полученные Махмудом повреждения.

«В этом инциденте еще и фигурирует нож, что тоже может повлиять на юридическую оценку. В ближайшее время, мы надеемся, будут изучены записи с камер видеонаблюдения», — пояснила адвокат.

По словам местных жителей, жена нападавшего утверждает, что дворник ее оскорблял, но ей здесь не особенно верят, так как за все эти годы не слышали от тихого Махмуда ни одного ругательства. В доме, где он подрабатывал консьержем, собирают подписи в его поддержку.

Выяснилось, что это не первый случай, когда за Махмуда заступались жители района. В комментариях к посту Ирины Бирюковой в Facebook Владимир Воронкин написал, что пару лет назад защитил этого дворника от двух пьяных хулиганов.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«Переворачивали урны, матерились и угрожали расправой. На место я их быстро поставил, — вспоминает Воронков. — Тогда все обошлось. Мы обменялись с Махмудом номерами (на тот случай, если вдруг повторится инцидент). Встречаюсь с ним почти каждое утро, когда выгуливаю свою собаку».

Вечером в понедельник, 21 августа, от жильцов дома на Матвеевской стало известно, что мужчина, похожий на известного боксера, уже готов забрать заявление, оплатить лечение дворника и помириться с ним. Во вторник, 22 августа, в больницу к Махмуду с таким предложением отправится целая делегация. И, возможно, кроткий Махмуд согласится «понять и простить» обидчика.