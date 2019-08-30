Россиянок решили отговорить от абортов с помощью Сталина, Молоха и Содома

В Сыктывкаре в поликлинике №3 на улице Карла Маркса, 116 появились стенды против абортов, употребления алкоголя и наркотиков. На одном из плакатов с названием «Плоды революции» разместили информацию о запрете и разрешении абортов в СССР. Об этом изданию 7x7 рассказал правозащитник Игорь Сажин.

На плакате перечислены пункты с портретом Иосифа Сталина о постановлении Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР о запрете абортов в 1936 году. Постановление отменили в 1955-м. Утверждается, что из-за него СССР «вышел на одно из первых мест в мире по числу абортов».

На другом стенде, «По закону исторического возмездия», рассказывается о людях, приносивших детей в жертву богу войны и изобилия Молоху. Их сравнили с «современниками, убивающими собственных нерожденных детей». Далее идет цитата про Содом и Гоморру: «В наше время "содомиты", именующиеся сексуальными меньшинствами, активно отстаивают права на пропаганду своей порочной жизни». Еще один стенд гласит, что «безбрачие создано распущенностью», а незарегистрированный брак «вне здравого смысла».

Стенды входят в лекционно-выставочный комплекс «Человеческий потенциал России». Его авторами указаны христианский православный центр детства и родовспоможения, Иоанно-Предтеченское братство «Трезвение» и общественное движение в защиту семейных ценностей «За жизнь». Проект поддержал отдел по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ.

Главврач поликлиники №3 Наталья Сухорукова рассказала, что стенды стоят в поликлиниках на улицах Карла Маркса и Коммунистической, а сама акция проходит второй год. Стенда со Сталиным Сухорукова, по ее словам, не видела, и сказала, что его кто-то поставил «без нашего ведома». Она отметила, что попросила убрать стенд «Не прелюбодействуй», пообещала посмотреть стенд со Сталиным и убрать при необходимости.

Заместитель главврача Ирина Бабушкина сказала, что не понимает, в чем заключается проблема со стендом. Она отметила, что желание Сталина увеличить рождаемость — это «не плохо». «Пусть такая информация будет. Бабушки 70–80 лет пусть читают, что был закон, сейчас отменен. Это же не нормативный документ», — заявила женщина.

Ранее в августе сообщалось, что в Кировской области сотрудникам кризисных центров хотят платить по четыре тысячи рублей за отказ женщин от аборта. В Минздраве пояснили, что на базе областного перинатального центра работает единый центр медико-социальной помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В подобных антикризисных центрах с каждой женщиной, которая не хочет сохранять беременность, работают акушеры-гинекологи, психологи, социальные работники и юристы.

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