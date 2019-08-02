Названы российские регионы с самым высоким числом абортов

Чаще всего в России в прошлом году аборты делали в Еврейской автономной области, республике Тыва и Сахалинской области. Об этом говорится в статистическом сборнике министерства здравоохранения за 2018 год, сообщает РИА Новости.

«Аборты на тысячу женщин фертильного возраста в 2018 году: Еврейская автономная область 35,6, республика Тыва 34,5, Сахалинская область 32,2», — сказано в публикации.

Наименьшие показатели в тот период были зарегистрированы в Москве, Ингушетии и Дагестане.

В начале июля вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что с начала 2000-х в России стали прерывать беременность более чем в три раза реже. В 2018 году было сделано менее 600 тысяч абортов без учета процедур по медицинским показаниям. При этом, по словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, страну нельзя назвать лидером по традиционным ценностям или многочисленных разводов, абортов, высокого уровня младенческой смертности и детской бедности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!