В российском регионе отказ пациенток от абортов оценили в 4 тысячи рублей

В Кировской области сотрудникам кризисных центров хотят платить по 4 тысячи рублей за отказ женщин от аборта. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Черняев, передает «Свой кировский».

В Минздраве пояснили, что на базе областного перинатального центра работает единый центр медико-социальной помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В подобных антикризисных центрах с каждой женщиной, которая не хочет сохранять беременность, работают акушеры-гинекологи, психологи, социальные работники и юристы.

Черняев добавил, что в регионе запустят масштабное анкетирование женщин, чтобы узнать, какие факторы влияют на решение сделать аборт. Он предположил, что многие из них не знают о мерах господдержки для семей с детьми.

Ранее стало известно, что в московской клинике экономист представлялся врачом и делал аборты на поздних сроках, в том числе девочкам-подросткам. Против него возбудили дела по статьям 123 УК («Незаконное производство аборта») и 238 УК («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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