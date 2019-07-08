Правительство сочло профилактику абортов общественно полезной услугой

Профилактику абортов по желанию женщины включили в перечень общественно полезных услуг. Соответствующее постановление, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации, подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Кроме того, документ утверждает услуги по профилактике социального сиротства для предотвращения отказов от новорожденных, сокращения случаев лишения родительских прав и обеспечение возможности их восстановления. Родителям будут предоставлять разную помощь, в том числе консультативную, психологическую, педагогическую, юридическую и социальную.

Постановление вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с начала 2000-х годов количество абортов в России уменьшилось более чем в три раза. По ее словам, в начале 2000-х в стране было прервано 2,31 миллиона беременностей, а в 2018 году их было менее 600 тысяч.

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