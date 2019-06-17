России предсказали убыль населения до 100 миллионов человек

Население России может составить менее 100 миллионов человек к 2078 году. Об этом сказано в докладе ООН, посвященном демографической ситуации в мире.

Согласно пессимистическому прогнозу, число проживающих в стране человек может упасть почти на треть: со 145 миллионов до 99,7 миллиона. По оптимистическому прогнозу население может увеличиться к концу века до 160 миллионов человек.

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Эксперты отметили, что в настоящее время соотношение мужчин и женщин в России — 86,4 на 100. Незначительный рост этого показателя ожидается лишь к 2060 году, когда число мужчин на 100 женщин может составить 90,2 человека.

Кроме того, российское население будет стареть. В настоящий момент медианный возраст жителя страны составляет 39,6 года. По прогнозам он увеличится до 44 лет к 2035 году и останется на том же уровне в течение следующих десятилетий.

В мае патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в случае отказа от абортов в России в течение десяти лет численность населения достигнет 156 миллионов человек, а за 20 лет — 166 миллионов.

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