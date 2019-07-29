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В России экономист притворялся врачом и делал опасные для пациенток аборты

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В московской клинике экономист представлялся врачом и делал аборты на поздних сроках, в том числе девочкам-подросткам. Росздравнадзор закрыл учреждение, сообщается на сайте ведомства.

В марте в московское отделение Росздравнадзора поступила информация о нанесении тяжкого вреда жизни и здоровью пациентам ООО «Евроклиник». Проверки, проведенные совместно с сотрудниками правоохранительных органов, выявили «факт осуществления медикаментозного прерывания беременности лицами, не имеющими медицинского образования».

Медикаменты для искусственного прерывания беременности назначались всем пациенткам, в том числе и тем, чей срок беременности превышал 12 недель, и несовершеннолетним. Отмечается, что предварительная диагностика при этом не проводилась. Перед проведением аборта экономист включал аппарат УЗИ, «создавая видимость проведения диагностики срока беременности, но не использовал его по назначению».

Экономист находится под подпиской о невыезде. Возбуждены уголовные дела по статьям 123 УК («Незаконное производство аборта») и 238 УК («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее профилактику абортов по желанию женщины включили в перечень общественно полезных услуг. Постановление утверждает услуги по профилактике социального сиротства для предотвращения отказов от новорожденных, сокращения случаев лишения родительских прав и обеспечения возможности их восстановления. Родителям будут в том числе предоставлять консультативную, психологическую, педагогическую, юридическую и социальную помощь. Постановление вступит в силу 1 января 2020 года.

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