В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками

В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции». Об этом заявил протоиерей Димитрий (Смирнов), передает «Интерфакс».

«Что такое проститутка? Женщина, которая торгует своим телом. Ну, а разве суррогатная мать не торгует своим телом?» — заявил священнослужитель, отметив, что проститутку можно снять всего за 100 долларов в час, тогда как услуги суррогатных матерей стоят намного дороже. Откуда у протоиерея информация о стоимости услуг секс-работниц в Москве, не уточняется.

Кроме того, он выступил против крещения детей, зачатых с помощью ЭКО, сославшись на «Основы социальной концепции РПЦ». «Если он сам вырастет, уверует, начнет в храм ходить — да пожалуйста! Но что крестить у людей, которые вообще чихать хотели на церковные законы!» — заявил протоиерей.

Ранее священнослужитель сравнил делающих аборт россиянок с сорняками, отметив, что реальная статистика по абортам отличается от официальной примерно на 4 миллиона в год. Чтобы исправить ситуацию с демографией, протоиерей заявил о необходимости «выкинуть с телевидения» рассказывающих о своих абортах артисток и не пропагандировать «фашизм садистский». «Они ради участия в фильмах убили трех людей, и еще этим хвалятся, или ради участия в каких-то балетах их прикончили! (...) Я бы их изгнал для начала», — заявил он.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru