В РПЦ эпидемию рака назвали карой за аборты

Онкологические заболевания у женщин являются наказанием за аборты и процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Такое мнение высказал протоиерей Дмитрий Смирнов, передает «Царьград».

Священнослужитель привел в пример свой приход, где, по его словам, началась «эпидемия рака». Он также заявил, что ни один аборт и ни одно ЭКО не обходятся без последствий.

«Но такого не было у нас еще — пятилетка рака. Какой-то развал. Все хотят жить хорошо. Но мы-то живем за счет убийств своих собственных детей», — сказал протоиерей.

6 октября Смирнов назвал русский народ убийцей и заявил, что женщины не должны делать аборт даже по медицинским показаниям. В РПЦ отреагировали на его высказывание и, в свою очередь, сослались на документ «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», который был принят в 2000 году. В нем говорится, что если беременность угрожает жизни женщины, то к ней «рекомендуется проявлять снисхождение».

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