Захар Прилепин создал в России партию «За правду»

В России появилась партия «За правду», председателем которой стал писатель Захар Прилепин. За ее создание проголосовали делегаты из 58 субъектов страны, сообщает ТАСС.

По словам Прилепина, партию необходимо было создать, потому что его движению «За правду» нужна организация, реализующая вещи, которые касаются конституции, социальной, политической, культурной жизни.

В съезде сторонников движения приняли участие голливудский актер Стивен Сигал и российская звезда Иван Охлобыстин.

Общественное движение «За Правду» было создано в конце октября 2019-го, чтобы помочь россиянам проявлять гражданскую позицию.

Захар Прилепин — российский писатель, автор романов «Обитель», «Санькя», «Патологии», «Черная обезьяна», а также сборников рассказов и публицистики.

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