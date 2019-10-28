Захар Прилепин аноснировал общественное движение «За Правду»

Писатель Захар Прилепин создает общественное движение «За Правду», которое призвано помочь россиянам проявлять гражданскую позицию. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 28 октября.

В анонсе пресс-конференции о создании движения говорится, что граждане сегодня не хотят, чтобы ими манипулировали, а готовы к самоуправлению. Новое движение «фактически вернет политику людям».

Ожидается, что к движению присоединится ряд известных общественных организаций и деятелей . Также отмечается, что «За Правду» будет функционировать во многих субъектах РФ.

В декабре прошлого года Захар Прилепин заявил, что больше не намерен воевать в Донбассе. По его словам, «молодое государство» превратилось в «очередную область России», поэтому боевые действия перестали его вдохновлять. Прилепин сформировал в ДНР свой батальон в феврале 2017 года.

Захар Прилепин — российский писатель, автор романов «Обитель», «Санькя», «Патологии», «Черная обезьяна», а также сборников рассказов и публицистики.

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