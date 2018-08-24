Захара Прилепина задержали на границе Боснии и Герцеговины

Писателю Захару Прилепину запретили въезд в Боснию и Герцеговину. Об этом он рассказал у себя в Facebook.

«По дороге из Белграда в Баня-Луку, куда я был приглашен в качестве почетного гостя и участника Собрания Кочича, меня задержали на границе с Боснией и Герцоговиной. Развернули как террориста», — написал он.

По словам писателя, основанием для задержания стала официальная бумага Министерства безопасности страны, в которой говорится, что с 26 марта 2018 года ему запрещен въезд в страну. «Моё присутствие несёт угрозу государственности и международным отношениям. Выступления не будет», — добавил он.

По информации ТАСС, президент Республики Сербской Милорад Додик выразил негодование в связи со случившимся. «Мы требуем отменить это распоряжение. Как такое возможно, чтобы угрозу безопасности Боснии и Герцеговины представлял российский писатель, а не тысячи мигрантов или лица, возвращающиеся с войны в Сирии», — заявил он.

Ранее 16 августа сообщалось, что Захар Прилепин попал в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В феврале 2017 года писатель сформировал свой батальон в самопровозглашенной ДНР, а в июле этого года Прилепин объявил о желании покинуть Донбасс и вернуться в литературу.

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