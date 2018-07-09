Захар Прилепин решил уйти из батальона армии ДНР

Российский писатель Захар Прилепин покинет пост заместителя командира батальона армии самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом он написал в своей колонке для «Свободной прессы».

«Этим летом наш батальон перешел из состава полка спецназначения в ведомство ракетных войск: теперь мы — ракетчики. Специфика, прямо скажем, не моя. Ну и в свете того, что наступления не будет, а в большой России у меня за два года донбасской службы накопилась уйма зависших и не решаемых дел, в этом июле я ухожу с поста заместителя командира батальона», — написал Прилепин.

«Нельзя сказать, что на донбасских фронтах полная тишина, — но противостояние минимизировано; за четыре года я такого и не помню», — добавил писатель. По его словам, ни одна из сторон противостояния не будет переходить в наступление, а основная схватка пройдет под ковром в момент выборов украинского президента в марте 2019 года.

Прилепин также подчеркнул, что останется советником главы ДНР Александра Захарченко, куратором батальона, руководителем гуманитарного фонда помощи жителям Донбасса, а также соведущим программы «Донецкий формат»

Прилепин сформировал в ДНР свой батальон в феврале 2017 года. Тогда же глава республики Александр Захарченко вручил ему погоны майора Вооруженных сил ДНР.

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