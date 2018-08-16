Прилепина объявили угрозой безопасности Украины

Российский писатель Захар Прилепин попал в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сообщается на сайте министерства культуры страны.

«Во исполнение требований Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопростору Украины" Служба безопасности Украины предоставила министерству культуры список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины», — говорится в документе.

Одновременно с Прилепиным в обновленный список попал украинско-израильский писатель Лев Вершинин, автор романов военно-политического и детективного жанров Александр Тамоников и российский публицист Александр Широкорад.

В перечне также находятся такие российские деятели культуры, как Олег Газманов, Владимир Бортко, Евгений Гришковец, Сергей Безруков, Александр Розенбаум.

В феврале 2017 года Прилепин сформировал свой батальон в самопровозглашенной ДНР. Тогда же глава республики Александр Захарченко вручил ему погоны майора Вооруженных сил ДНР. В июле этого года писатель объявил о решении покинуть Донбасс.

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