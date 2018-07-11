Украина подготовила санкции против «антиукраинской литературы»

Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания хочет ввести санкции в отношении 12 российских издательств и сайтов, которые выпускают литературу «антиукраинского содержания». Об этом говорится в сообщении Госкомтелерадио.

В Комитете считают, что содержание изданий, попавших в список, направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательств на права и свободы человека.

В данный момент в списке фигурируют 184 книги из России. Среди них произведения Захара Прилепина, Эдуарда Лимонова, Александра Дугина, Анатолия Терещенко. Санкции будут введены и в отношении издательств «Вече», «Эксмо», «Центрполиграф», Алгоритм.

«Госкомтелерадио подготовил и направил на согласование заинтересованным органам проект соответствующего правительственного распоряжения, которым предусмотрено применение санкций к 12 юридических лиц Российской Федерации (9 издательств и 3 владельцев веб-сайтов, которые предлагают к продаже литературу антиукраинского содержания», — говорится в сообщении.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



