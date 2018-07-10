Захар Прилепин посетовал на нервную жизнь в ДНР

Российский писатель Захар Прилепин за время своего пребывания в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) очень постарел — как физически, так и морально. Об этом он рассказал в интервью RT.

«Эти два, три, четыре года прошли как восемь или десять лет. Не буду делать из этого тайну, я демобилизовался, приехал в Москву, и у меня в первую же ночь случился приступ. Я думал ночью, что умру. Врачи в больнице сказали, что у меня хронически плохой сон, плохое питание и живу я в состоянии стресса. Еще стало очень мало вещей в жизни, которые могут меня удивить или заставить меня переживать. Может быть, пройдет, надо подождать», — рассказал Прилепин.

Также писатель добавил, что останется куратором созданного им в армии ДНР батальона — Прилепин продолжит заниматься поставками снаряжения и необходимых вещей для боеспособности подразделения. «Мой батальон был укомплектован всегда. Я оставляю за собой эти функции и буду помогать батальону, как и помогал. В случае любых проблем я появлюсь в Донбассе и буду пытаться в ручном режиме их разрешать. Если начнется обострение боевых действий, то я вернусь обратно в состав батальона», — рассказал он.

Прилепин также сообщил, что намерен реализовывать несколько связанных с Донбассом проектов. «Есть разнообразные интеллектуальные, политологические и прочие ресурсы, которые необходимо подтянуть в Донбасс для того, чтобы жизнь в республике выглядела так, как мы о ней мечтали. Я хотел бы подтянуть несколько хороших консультантов по экономике. Также есть желание создать политологический клуб. Мы с Иваном Охлобыстиным уже давно хотим собрать 25-35 россиян, которые могли бы приезжать и реализовывать проекты с Донецком, чтобы ДНР не выпадала из новостной повестки дня в России», — уточнил писатель.

9 июля стало известно, что Прилепин покидает пост заместителя командира батальона армии ДНР. Писатель объяснил это тем, что изменилась специфика подразделения, а в большой России у него накопилась «уйма дел». Прилепин подчеркнул, что останется советником главы ДНР Александра Захарченко, куратором батальона, руководителем гуманитарного фонда помощи жителям Донбасса, а также соведущим программы «Донецкий формат».

Прилепин сформировал в ДНР свой батальон в феврале 2017 года. Тогда же глава республики Александр Захарченко вручил ему погоны майора Вооруженных сил ДНР.

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