Прилепин связал высказывание о «клоачности» русского языка с социальным расизмом

За высказыванием профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова о клоачности русского языка стоит социальный расизм. Такое мнение высказал писатель Захар Прилепин в своем Facebook-аккаунте.

Он уточнил, что «наши мужицкие разговоры иной раз куда умнее» разговоров американцев и британцев. «На их ток-шоу царит иной раз та же разнузданность, что и у нас, но, право слово, периодически разговоры в нашей любой телестудии достигают такого интеллектуального накала, что диву даешься», — добавил Прилепин.

По его мнению, Гусейнова просто тошнит от «клоаки» с «этими лицами, этими речами и этим всем». «И здесь возникает один резонный вопрос: если человеку так тошно — так пусть освободит себя от этого. Зачем тебе это клоачное государство, которое платит тебе клоачную зарплату, к тому же. Чтоб делиться со студентами своими ощущениями от этой клоаки?» — спросил писатель.

Он также назвал высказывание профессора нездоровой ситуацией, а ВШЭ — поставщиком тех кадров, которым стыдно за «березки и осинки, танки и бессмертные полки». В заключение Прилепин подчеркнул, что ему хотелось бы получить на выходе экономистов с чуть более сложными представлениями об этой стране.

Пост Прилепина оценили писатели Василий Авченко, Александр Пелевин, Ольга Погодина-Кузмина и Алексей Колобродов, певец Сергей Галанин, депутат Евгений Примаков и еще более 500 пользователей.

В конце октября Гасан Гусейнов опубликовал в своем Facebook запись, где заявил, что в Москве «невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна». Позже он пояснил, что имел в виду не сам язык, а то, как его используют. Профессор подчеркнул, что считает русский язык прекрасным, но языку не повезло, потому что «на нем говорят болваны». Позже он отметил, что пока не готов извиниться за публикацию.

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