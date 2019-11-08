Назвавший русский язык клоачным профессор ВШЭ отказался извиняться

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов заявил, что пока не готов извиняться за публикацию о клоачном русском языке, так как дал руководству вуза все объяснения. Об этом издание «Подъем» сообщает в своем Telegram-канале.

Гусейнов отметил, что узнал о решении университетской комиссии из СМИ, не получив никаких документов. Он добавил, что писал комментарий о русском языке как частное лицо.

«Перед кем мне извиняться, если люди не умеют читать, если они не понимают, в чем суть?» — заявил профессор.

Ранее комиссия ученого совета ВШЭ рекомендовала Гусейнову публично извиниться за его критическое высказывание о современной культуре русского языка. В частности, ему рекомендовали извиниться за «сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний», а также «дезавуировать» их, так как его слова повлекли «ущерб для деловой репутации университета».

29 октября Гусейнов опубликовал запись в Facebook, где заявил, что в Москве «невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна». Позже он пояснил, что имел в виду не сам язык, а то, как его используют. Профессор подчеркнул, что считает русский язык прекрасным, но языку не повезло, потому что «на нем говорят болваны». В интервью телеканалу «Дождь» он сказал, что пост об убогом и «клоачном» русском языке стал вершиной его карьеры.

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