Профессор-филолог из ВШЭ назвал русский язык убогим и «клоачным»

В московских киосках наблюдается недостаток иноязычной прессы и продаются лишь издания на убогом и «клоачном» русском языке, считает профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), доктор филологических наук Гасан Гусейнов. Об этом он написал в своем Facebook.

«В Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна», — написал филолог.

Заодно преподаватель ВШЭ высказал недоумение в связи с тем, что живущим на Украине русским «невмоготу выучить» государственный язык той страны. Также Гусейнов выразил мнение, что следующим поколениям «предстоит расчищать эти наши авгиевы конюшни».

«Патамушта империя и великая держава? Наоборот: потому что не империя, не великая держава, а порядком одичавшая страна», — резюмировал он.

Пост собрал более 500 лайков и дизлайков и свыше 100 комментариев, в большинстве которых их авторы выражают возмущение словами Гусейнова о русском языке.

В 2017 году глава Донецкой военно-гражданской администрации (представитель украинской власти на подконтрольной Киеву части региона) Павел Жебривский объявил русский язык элементом гибридной войны. Так он прокомментировал «визги» недовольства одобренным Верховной Радой законопроектом о введении обязательной 75-процентной квоты на телевизионное вещание на украинском языке.

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