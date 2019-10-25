Россияне назвали фашистской табличку «Чистые Пруды»

Жители Калининградской области посчитали фашистской историческую надпись на здании, хотя та переводится на русский язык как «Чистые Пруды» и была восстановлена в память о местном поэте. Об этом сообщается в сообществе «Дежурный по городу» в Facebook.

Ранее в поселке Чистые Пруды Нестеровского района восстановили здание бывшего железнодорожного вокзала с табличкой «Tollmingen» (Толльминген) — так населенный пункт назывался в период с 1938 по 1946 год, до этого он известен как Толльмингкемен (Tollmingkehmen). Здесь служил пастором лютеранской церкви до своей смерти в 1780 году Кристионас Донелайтис — поэт и один из основоположников литовской художественной литературы. В поселке работает его музей, а здание вокзала с табличкой было отреставрировано специально для привлечения туристов. Однако местные жители усмотрели в этом проявление фашизма и заставили власти закрасить надпись.

В июле этого года в Свердловской области был задержан мужчина, пытавшийся установить памятную табличку в честь 37-го президента США Ричарда Никсона, который в 1959 году посещал регион с официальным визитом.

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