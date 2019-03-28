В бывшем нацистском концлагере проведут «Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк» впервые пройдет в мемориале бывшего нацистского концлагеря Маутхаузен. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил агентству председатель правления общества бывших российских узников Маутхаузена Алексей Конопатченков, акция пройдет 5 мая. «Наш "Бессмертный полк" совершит возложение венков к саркофагу погибших во время ежегодной международной памятной церемонии, посвященной освобождению концлагеря», — сказал он.

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Конопатченков добавил, что в настоящее время живы пятеро из бывших российских заключенных Маутхаузена. Один из них — Малеванный Анатолий Трофимович — примет участие в акции, если позволит здоровье.

Как отмечает агентство, в столице Австрии — Вене — «Бессмертный полк» пройдет в пятый раз 9 мая. Мероприятие состоится у памятника советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма на площади Шварценбергплатц.

Маутхаузен — немецкий концлагерь около одноименного города, существовал в 1938-1945 годах. В нем находились около 190 тысяч заключенных, половина из которых была убита.

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