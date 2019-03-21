В концлагере пожаловались на посетителей

Администрация музея, расположенного на месте концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау) в Польше, попросила посетителей не позировать на железнодорожных путях. Об этом говорится на странице учреждения в Twitter.

К сообщению прикреплены снимки, на которых посетители пытаются удержаться на рельсах, расположенных на территории лагеря. «Чтобы научиться балансировать, есть места получше, чем то, которое символизирует высылку сотен тысяч людей на смерть», — указали в администрации.

В музее также попросили приехавших помнить, что это место, где были убиты более миллиона человек. «Уважайте их память», — указано в сообщении.

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В правилах для посетителей Освенцима говорится, что на территории музея необходимо вести себя с должной серьезностью и уважением. В них также отмечается, что охрана «имеет право вмешиваться и просить лиц, нарушающих правила, покинуть музей».

Аушвиц-Биркенау — комплекс немецких концентрационных лагерей, располагавшийся в 1940-1945 годах около города Освенцима, в 60 километрах от Кракова. За пять лет там погибли более 1,4 миллиона человек, 1,1 миллиона из которых составляли евреи. Комплекс считается крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем смерти, одним из главных символов холокоста.

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