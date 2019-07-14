75-летний россиянин захотел увековечить бывшего президента США и поплатился

В Дегтярске (Свердловская область) полиция задержала местного жителя Петра Кикилыка, попытавшегося установить памятную табличку в честь 37-ого президента США Ричарда Никсона, который приезжал в город с визитом. Об этом сообщил правозащитник Сергей Зыков, пишет E1.

По его словам, россиянин собирался разместить ее на здании бывшего рудоуправления, однако местные власти не согласовали данную акцию. В результате на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и задержали 75-летнего мужчину, изъяв табличку из багажника его автомобиля.

На Кикилыка по факту произошедшего составлен протокол по статье 20.2 КоАП («Нарушение правил проведения митингов, шествий и других публичных мероприятий»). Его доставили в отделение МВД России, где он будет ждать суда.

Ричард Никсон занимал пост президента США с 1969 по 1974 год, до этого был вице-президентом с 1953 по 1961-й. Вместе с женой они посетили Свердловскую область с официальным визитом в 1959 году. До этого он приезжал туда в 20-30-ые годы, когда на Дегтярском медном руднике работали по концессии иностранные компании — его родители, взяв сына с собой, прибыли в регион как представители одной из фирм.

В августе прошлого года сообщалось, что на сайте бесплатных объявлений Avito появилось предложение купить Cadillac 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра. Российский владелец знаменитого автомобиля попросил за него 7,5 миллиона рублей.

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