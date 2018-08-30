Россиянин решил продать лимузин президента США

На сайте бесплатных объявлений Avito появилось предложение купить Cadillac 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра. Российский владелец знаменитого автомобиля просит за него 7,5 миллиона рублей.

Бронированный Cadillac Fleetwood Imperial, как утверждает владелец, был передан американским лидером президенту Боливии Виктору Пас Эстенссоро в 1950-х годах.

Броня машины спасла жизнь южноамериканскому политику в ходе покушения на него. Автомобиль сохранил оригинальные стекла, на которых до сих пор можно увидеть повреждения от пуль.

Через 30 лет Cadillac попал в коллекцию одного из немецких музеев, откуда перекочевал в частные руки. Объявление разместил пользователь, авторизованный как Владимир Бойко. На странице объявления прилагаются как старые фото автомобиля в период владения им президентом США, так и новые.

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