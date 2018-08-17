Шлем Гагарина выставили на Avito

На сайте Avito появились объявления о продаже шлема от скафандра Юрия Гагарина, поздравительной открытки и оригинальной фотографии, на которой запечатлен советский космонавт.

Сообщается, что шлем скафандра был предназначен для тренировок и может находиться в холодной воде в течение 12 часов. По словам владельца, деталь от скафандра подлинная и имеет сопроводительные документы. Это один из двух шлемов, изготовленных на машиностроительном заводе «Звезда» в поселке Томилино Московской области. Стоимость коллекционного предмета составляет миллион рублей.

Открытка с автографом Юрия Гагарина продается за 500 тысяч рублей. Поздравление, адресованное другу космонавта, было написано в 1961 году, через две недели после исторического полета в космос.

Самой дешевой вещью оказалась фотография Гагарина, сделанная 12 апреля 1961 года в месте приземления космонавта. Владелец просит за нее лишь 15 тысяч рублей.

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