Умер космонавт Владимир Ляхов

Скончался дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Ляхов. О его смерти сообщили в научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

Владимиру Ляхову было 76 лет. Место и время прощания с космонавтом пока не называются.

Ляхов трижды летал в космос и провел там общей сложностью 333 дня. На его счету три выхода в открытый космос суммарной продолжительностью 7 часов 8 минут.

Владимиру Ляхову доверяли выполнять длительные космические полёты основных экспедиций на орбитальные станции «Салют-6» и «Салют-7». Он также участвовал в советско-афганском полете.

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