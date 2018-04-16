Скончался режиссер фильма «Цезарь должен умереть» Витторио Тавиани

Итальянский режиссер и сценарист Витторио Тавиани умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Deadline.

По словам дочери кинематографиста, он скончался после продолжительной болезни.

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Витторио Тавиани снимал все свои фильмы в соавторстве с братом, 86-летним Паоло Тавиани. Они создали такие картины, как «Воскресение», «И свет во тьме светит» по мотивам произведений Льва Толстого. Их фильм «Отец-хозяин» 1977 года получил Гран-при Каннского кинофестиваля.

Лента братьев Тавиани «Ночь святого Лоренцо» 1982 года была номинирована на премию «Оскар» и, как и «Отец-хозяин», удостоена «Золотой пальмовой ветви» на фестивале в Каннах. В 2012 году их фильм «Цезарь должен умереть» получил «Золотого медведя» — главный приз Берлинского кинофестиваля. Картина также боролась за «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».