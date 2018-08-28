На Avito выставили золотые месторождения

На Avito выставили на продажу золотые месторождения. Как сообщили представители компании «Ленте.ру», на сайте объявлений желающие могут по сходной цене подобрать участки не только в России, но и за границей.

Так, за полтора миллиарда рублей предлагают купить «уникальные» золотые прииски площадью 1445 квадратных километров, расположенные на реке Амур. Помимо золота, там есть запасы серебра и молибдена. Лицензия позволяет заниматься добычей до 2030 года с возможным продлением на 15-20 лет.

Месторождения рассыпного золота в Ульчском районе Хабаровского края на левом берегу Амура выставили на Avito за 950 миллионов рублей. Они находятся на пяти лицензионных участках. Компания предлагает в продажу «100 процентов долей вновь созданного предприятия с переоформленными лицензиями».

Есть и более доступные предложения. Так, в Челябинской области действующее предприятие по добыче рассыпного золота выставили на продажу за 160 миллионов рублей. А за 65 миллионов рублей в республике Алтай продается месторождение с утвержденными запасами в 350 килограммов.

Россией география не исчерпывается. За 150 миллионов рублей можно получить долю в предприятии по добыче золота, меди и других полезных ископаемых в Замбии. Лицензионный участок охватывает около 108 квадратных километров. Также предлагается оформить владение марганцевым месторождением площадью 100 квадратных километров.

Ранее на Avito уже пытались продать московский Тушинский машиностроительный завод. Все недвижимое и движимое имущество предприятия оценили в 10 миллиардов 350 миллионов рублей.

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