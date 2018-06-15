Россия и Китай вместе добудут золото в России

Российское правительство одобрило соглашение с Китаем о совместном освоении Ключевского золоторудного месторождения в Забайкалье. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В разработке месторождения заинтересована также Индия. Добычу золота будет вести дочерняя структура индийской Sun Gold — компания «Рудник "Западная—Ключи"». Инвестировать в проект будет китайская China National Gold, сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.

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План развития месторождения предусматривает 500 миллионов долларов китайских инвестиций, создание 700 рабочих мест непосредственно в добыче и 1,5 тысячи в смежных производствах.

Добывать планируется более 12 миллионов тонн руды в год, из которых будут извлекаться шесть тонн золота ежегодно. Драгоценный металл будет производиться на территории России, подчеркивается в сообщении.

В начале 2018 года Россия потеснила Китай и заняла пятое место в мире по запасам золота — в конце марта объем драгоценного металла в резервах ЦБ достиг 1890,8 тонны.

По данным World Gold Council, в 2017 году Банк России стал мировым лидером по темпам увеличения резервов золота. В сентябре прошлого года золотой запас вырос на 34,6 тонны — до 1778,9 тонны.

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