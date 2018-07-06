Тушинский машиностроительный завод выставили на Avito

На доске интернет-объявлений Avito появилась публикация о продаже московского Тушинского машиностроительного завода. За все недвижимое и движимое имущество предприятия продавцы просят 10 миллиардов 350 миллионов рублей.

В описании лота указано, что ТМЗ «является одним из ведущих предприятий в области машиностроения московского региона». Причиной продажи называется банкротство компании.

26 апреля Avito вычислил, что средняя стоимость готового бизнеса в России обойдется в 3,43 миллиона рублей, что на один процент ниже в сравнении с аналогичным показателем четвертого квартала 2017 года и на семь процентов — в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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