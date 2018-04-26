Российский бизнес подешевел

Средняя стоимость готового бизнеса в России обойдется в 3,43 миллиона рублей, что на один процент ниже в сравнении с аналогичным показателем четвертого квартала 2017 года и на семь процентов — в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует статистика сервиса Avito, который проанализировал динамику стоимости готового бизнеса. Данные имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Параллельно с падением стоимости компаний увеличилось и количество подобных предложений. Согласно статистике, число объявлений за год выросло на 18 процентов.

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Наиболее дорогими компаниями на сервисах Avito оказались сельскохозяйственные предприятия, средняя стоимость которых составила 10,5 миллиона рублей. На втором месте производственные компании — 7,75 миллиона рублей, которые вдобавок сильнее всех подешевели за прошедший год — средняя цена рухнула на 24 процента. На втором месте по уровню падения оказались компании по уровню развлечений, обесценившиеся на 12 процентов до 2,4 миллиона рублей в среднем.

Лишь две отрасли за прошедший год продемонстрировали рост — это категории «интернет-магазины» и «строительство» (включает в себя широкий спектр бизнеса, связанного с отраслью: от продаж до производства), за год они выросли в цене на 15 и 11 процентов соответственно. Средняя стоимость интернет-магазина на Avito составила 749 тысяч рублей, а бизнеса из категории «строительство» — 4,2 миллиона.

Самый дорогой бизнес оказался в Ростове-на-Дону. Там за предприятие придется выложить в среднем 4,634 миллиона рублей. На втором месте Москва (4,623 миллиона), на третьем — Краснодар (4,576 миллиона). В топ-10 городов по средней стоимости бизнеса также попали Тюмень, Самара, Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург, Саратов и Уфа.

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