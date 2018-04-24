Сын исполнявшего обязанности президента России стал банкротом

Арбитражный суд Москвы признал сына бывшего премьер-министра и экс-исполняющего обязанности президента России Виктора Черномырдина банкротом, сообщает «Интерфакс».

Решение принято по итогам коллективного иска, причем Виталий Черномырдин подал прошение о собственном банкротстве, став, таким образом истцом в деле о собственной несостоятельности.

В отношении Черномырдина открыта процедура банкротства, его имущество продадут в уплату долгов. Финансовым управляющим сына бывшего государственного деятеля назначен Руслан Губайдуллин, первый отчет о ходе банкротства запланирован на 18 октября.

По словам Губайдуллина, у Черномырдина-младшего не хватает пассивов, чтобы погасить задолженность. Плана реструктуризации также предоставлено не было.

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Виталий Черномырдин задолжал компании «Северсталь» около 18 миллиардов рублей. Рассматривать дело о банкротстве суд начал в сентябре 2017 года по заявлению банка ВТБ, который хотел взыскать с должника 304 миллиона рублей. Сын бывшего чиновника занимался бизнесом, на него зарегистрировано несколько фирм, также он занимает должность президента фонда «Поддержка и развитие среднего класса».

Виктор Черномырдин — российский и советский государственный деятель. С 1993 по 1998 год занимал должность премьер-министра России. С 5 по 6 ноября 1996 года Черномырдин принял власть у президента России Бориса Ельцина, пока тот был на операции, став таким образом исполняющим обязанности президента России.

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