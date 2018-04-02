Россия приросла банкротами

Количество граждан России, которые признаны банкротами, по итогам первого квартала 2018 года выросло в 1,5 раза и составило 8966 человек. Об этом свидетельствуют данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве («Федресурс»), сообщает «Интерфакс».

Главным поставщиком банкротов стала Москва, где в первом квартале 2018 года несостоятельными были признаны 757 человек, что на 81 процент выше, чем за аналогичный период 2017 года. На втором месте оказалась Московская область, где число банкротств выросло на 51 процент и составило 552 несостоятельных гражданина. Замыкает тройку Башкирия, где банкротом за первый квартал признан 431 гражданин, рост в сравнении с прошлым годом составил 119 процентов.

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В топ-5 регионов по числу банкротов также попали Санкт-Петербург, где за первый квартал несостоятельными признаны 440 человек (плюс 50 процентов), и Краснодарский край — 310 граждан (рост на 56 процентов).

С момента вступления в силу закона о банкротстве физических лиц в октябре 2015 года несостоятельными признаны 59 тысяч граждан. Наивысшая плотность банкротств в Вологодской области — там на 100 тысяч человек 136 несостоятельных граждан, на втором месте

Рязанская область — 84 банкрота на 100 тысяч человек. В среднем по России на 100 тысяч человек приходится 40 банкротов.

Однако эта плотность может стать выше. Согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), число граждан, которые вступили в процедуру несостоятельности, не превышает 7-8 процентов от численности потенциальных банкротов. На 1 марта 2018 года число потенциальных банкротов (граждан с долгом выше 500 тысяч рублей и просрочкой по нему более 90 дней) составило 702,8 тысячи человек.

При этом темпы роста числа банкротов снижаются: если в первом квартале 2017 года количество несостоятельных граждан выросло на 10 процентов, то за первый квартал 2018 года только на 6 процентов.

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