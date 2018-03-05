Россияне задолжали нелегальным ростовщикам 100 миллиардов рублей

Количество нелегальных микрокредиторов в России за прошлый год выросло до 6,6 тысячи. Это в три раза больше, чем зарегистрированных ЦБ микрофинансовых организаций (МФО). Об этом в понедельник, 5 марта, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные комитета по безопасности СРО «МиР».

Общий объем портфеля черных кредиторов составляет почти 100 миллиардов рублей. При этом средний объем портфеля одного нелегального ростовщика достигает 10 миллионов рублей. Рынок нелегальных микрокредиторов состоит из физлиц, половина из которых имеет статус индивидуального предпринимателя. В реестр МФО Центробанка они не входят и работают без оглядки на законы, отмечает председатель комитета по безопасности СРО «МиР» Антон Грунтов.

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По закону «О потребительском кредите» непрофессиональные кредиторы, в том числе физлица, могут выдавать займы не более четырех раз в год. Профессиональные должны состоять в реестрах Банка России и соответствовать определенным требованиям.

Спрос на услуги черных кредиторов высок. К ним обращаются не только проблемные заемщики, но и преуспевающие бизнесмены, которые не хотят фиксировать в электронных системах свою финансовую информацию, считает директор по безопасности «Центра финансовой поддержки» Павел Богомолов. Также с черным кредитором всегда проще договориться, ограничившись долговой распиской, а иногда оставив в залог паспорт или другой документ.

Согласно законодательству, черным кредиторам грозит штраф: на должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

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